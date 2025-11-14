Wuthering Waves готовится к масштабному обновлению 2.8 - новая локация, герои и крупные улучшения

Kuro Games представила обновление 2.8 «To the City Set in Amber» для Wuthering Waves — одного из самых динамично развивающихся RPG-проектов с открытым миром. Апдейт выйдет 20 ноября и принесёт внушительный набор контента, от сюжетных глав до оптимизаций и новых механик.

Главной частью патча стали новые задания: Глава II Акт XII «Застывший рассвет на пустошах» и Интерлюдия «Текущая звездная пыль в Ирисе». Игроков ждут встреча с новыми персонажами, расширение лора и развитие текущей истории. Дополнит всё это свежая локация — Хронорифт-метрополис, мрачный и футуристичный город, где время и пространство переплетаются.

В игру также добавят новые Эхо: Малыш Роузшарум, Тик-Так и Карликовый казуар. Появятся два новых героя — Тиза (5★) и Булин (4★), а для любителей охоты за экипировкой подготовлено легендарное оружие Кумокири (5★). Кроме того, Зани получит стильный костюм «Городской покой».

Серьёзные улучшения ждут и техническую часть. Нагрузка на GPU при включённой трассировке лучей будет снижена, глобальное освещение — оптимизировано, а на ПК появится поддержка DFAO для более реалистичного освещения.

Геймплей станет удобнее: появится мгновенное поглощение всех Эхо вокруг, слот «Главное Эхо», автодобавление материалов, таймеры в боевых испытаниях и даже опция отключения звука при сворачивании игры.

Wuthering Waves доступна на PlayStation 5, ПК, iOS и Android — и обновление 2.8 обещает стать одним из самых насыщенных в истории проекта.