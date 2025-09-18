Wuthering Waves готовится к официальной русской локализации: Kuro Game открыла вакансии для переводчиков

На официальном сайте разработчиков Wuthering Waves появились вакансии для специалистов по локализации русского и португальского языков. Для фанатов это значит одно — игра с высокой вероятностью получит полноценный интерфейс и субтитры на русском языке.

Kuro Game ясно демонстрирует, что аудитория из СНГ играет важную роль в развитии проекта. Более того, поиск профессиональных переводчиков говорит о стремлении студии обеспечить качественный перевод, а не ограничиться машинной локализацией.

В требованиях к кандидатам значится: степень бакалавра или выше (желательно носитель языка), свободное владение китайским, минимум четыре года опыта в переводе игр, предпочтительно MMO, RPG или аниме-проектов, а также отличные навыки письменной и устной речи. Особое внимание уделяется творческому подходу, умению работать в команде и, конечно, увлечённости культурой аниме и видеоиграми.

Для русскоязычного сообщества это важный шаг: официальная поддержка языка упростит погружение в мир Wuthering Waves и сделает игру доступнее для широкой аудитории. Подать заявку на вакансию можно напрямую через сайт разработчиков.