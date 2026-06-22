Wuthering Waves готовится к версии 3.5: презентация 26 июня и первый взгляд на новую 5-звёздочную Ян Ян

Студия Kuro Games объявила дату стрима разработчиков, посвящённого следующему крупному обновлению Wuthering Waves версии 3.5. Презентация состоится 26 июня 2026 года в 14:00 по московскому времени и пройдёт на официальных каналах игры на Twitch и YouTube.

В преддверии трансляции разработчики подогрели интерес аудитории коротким тизером «Специальная видеозапись | Сюаньфан», который был опубликован на официальных платформах проекта. Видео сосредоточено на новой 5-звёздочной героине Ян Ян, которая станет частью контента обновления 3.5.

Kuro Games традиционно использует подобные ролики как способ задать тон будущему патчу и частично раскрыть его ключевые нововведения, сохраняя при этом основную интригу до полноценной презентации. Судя по выбранному формату, именно персонажи и их роль в грядущем обновлении вновь станут центральной темой предстоящего стрима.

Полноценные детали версии 3.5 ожидаются во время трансляции, где разработчики обычно раскрывают новые игровые механики, баннеры и планы дальнейшего развития Wuthering Waves.