Wuthering Waves - игра в духе Геншина заработала 10 миллионов долларов за 5 дней

Китайская компания Kuro Games заработала на своей гача-игре Wuthering Waves 9,74 миллиона долларов. Сумма названа с учётом оплаты комиссий и налогов. Этот результат достигнут всего за 5 дней после релиза — и это только на смартфонах.
Wuthering Waves скачали 5,93 млн раз, больше всего загрузок игра получила из Китая 1,5 миллиона, на пятом месте Россия, где 278к скачиваний. Больше всего денег традиционно потратили китайские геймеры 3,7 миллиона долларов. В Японии потратили 1,69 миллиона, а в США 1,62 миллиона.
Для сравнения Genshin Impact на релизе в 2020 году заработал более 24 миллионов долларов за аналогичный период, а загрузили игру свыше 6,7 миллиона человек.
а был бы русский заработала больше
русификатор есть
Как и есть шанс словить бан.
интересная статистика
омерика потратила1,62 ляма всрала
Китай и япошки тоже в сумме 5,7 лямов всрала
Россия 278к скачиваний🤣🤣🤣🤣
Выпустили бы они игру более доделанной, то и людей больше бы осталось играть и больше денег с них получили бы в итоге. Люди банально не могут с телефонов нормальной играть из-за ужасной оптимизации, тут не до донатов. Да и на ПК не сказать что прям намного лучше. Так еще и куча багов с квестами и НПС. Нестабильный и скачущий пинг даже в Китае. А вчерашняя вечерняя обнова поломала звук - пропадает музыка и некоторые звуки после первого же боя.
В общем зря они поторопились. Вроде издателя у них нету, сами делают и выпускают игры, соответственно и спешка такая не нужна. Сидели бы себе спокойно доделывали.... А так очень много игроков поубегали из игры из-за ранее перечисленных проблем. Так может и эту игру постигнуть судьба ТоФа. А жаль, игра-то топовая, уже и не помню когда в последний раз так кайфовал с игры.
Ну и что тут сказать. Глянь на дату релиза Геншина - игра вышла, когда все сидели по домам. А щас у людей дела, заботы, вот и не донатят. Да и Китай уже не тот...