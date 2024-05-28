Wuthering Waves - игра в духе Геншина заработала 10 миллионов долларов за 5 дней

Действие Wuthering Waves происходит в мире Solaris-3, пережившем глобальную катастрофу, вызванную Плачем. Цивилизация лежит в руинах, но постепенно начинает возрождаться. Главный герой, Ровер, просыпается без воспоминаний о своём прошлом. Вместе с группой союзников-Резонаторов, обладающих особыми способностями, он отправляется в путь, чтобы раскрыть тайны мира и собственной личности.

По мере исследования Solaris-3 и взаимодействия с другими персонажами, фрагменты памяти Ровера постепенно возвращаются, проливая свет на события, предшествовавшие катастрофе, и роль главного героя в них. Сюжет подаётся через диалоги, кат-сцены и встречи с ключевыми NPC.

Геймплей Wuthering Waves сочетает исследование открытого мира, динамичные сражения и элементы RPG. Игрок свободен перемещаться по обширным локациям Solaris-3, используя разнообразные методы навигации. Особое место занимает система крюка, позволяющая цепляться за уступы и преодолевать препятствия, экономя энергию.

Боевая система в игре ориентирована на скорость, мобильность и тактическое использование способностей. Игрок может уклоняться от атак врагов, парировать удары и контратаковать, применять особые приёмы и взаимодействовать с уникальными элементами QTE. Каждый резонатор обладает собственным стилем боя и умениями, которые открываются по мере развития его Форте (уникальных характеристик). Комбинируя возможности разных персонажей можно создавать эффективные боевые ансамбли.

Отдельного упоминания заслуживает система Эхо. Побеждая врагов и исследуя мир, игрок собирает их останки — фантомы Тихих диссонансов. Из них можно создавать Эхо — особые способности, усиливающие героя в бою. Разнообразие Эхо и их эффектов позволяет адаптировать боевой стиль под конкретного противника или ситуацию.