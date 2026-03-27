Wuthering Waves покоряет Xbox Series: бесплатная ролевая RPG выйдет в июле

Разработчик Kuro Games объявил, что бесплатная ролевая игра в жанре экшн с открытым миром Wuthering Waves выйдет на Xbox Series в июле. Одновременно версия для ПК станет доступна через Microsoft Store, дополняя уже существующие релизы на ПК, PlayStation 5, iOS и Android.

Игра дебютировала на ПК через клиентскую загрузку и Epic Games Store 22 мая 2024 года, а на PS5 вышла 2 января 2025 года. Релиз на Steam состоялся 28 апреля 2025 года. С появлением версии для Xbox Series проект станет доступен ещё более широкой аудитории.

Wuthering Waves предлагает игрокам окунуться в мир с богатым сюжетом и высокой степенью свободы. Вы берёте на себя роль Ровера и вместе с ярким составом Резонаторов отправляетесь в путешествие, чтобы восстановить утраченные воспоминания и изменить судьбу мира. Впереди ждут встречи с товарищами, сражения с врагами, открытие новых сил, скрытых тайн и впечатляющих локаций.

Мир игры наполнен эпическими пейзажами: берегами с безмолвными углями, замершими существами и отголосками былых катастроф. Ваши решения влияют на развитие истории, а выбор действий формирует личную одиссею. Каждое сражение, каждое открытие и каждая встреча с Резонаторами приближает к новой цели — стать лидером и найти путь к будущему человечества.

Wuthering Waves обещает глубокий сюжет, динамичный экшн и свободу исследования, объединяя элементы RPG и открытого мира. Игроки смогут самостоятельно решать, каким будет их путь в этом обширном мире, где каждая битва и каждое решение имеют значение. Странник, приготовься к приключению Пробуждения — мир ждёт твоих действий.