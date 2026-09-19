Wuthering Waves получила дату обновления 3.7 - новая глава, два резонатора и повторное прохождение сюжета

Kuro Games объявила дату выхода версии 3.7 для Wuthering Waves. Обновление под названием «Иллюзия Призмы, Озарение Сердца» станет доступно 30 сентября и добавит новую сюжетную главу, двух резонаторов, отдельную зону и ряд крупных изменений существующих систем.

История продолжится в основном задании «Глава IV, Акт IV: Симулякр сердца», а также в дополнительном квесте «Лунное сердце, смертное стремление». Игроки смогут исследовать новую область «Симулякр Нексус Мэнчжоу» и принять участие в постоянном событии «Цветение для тени».

Одним из главных дополнений станут два новых резонатора — Синь и Суомин. Вместе с ними появятся оружие «Цветущий Нефритовый Приют» и «Невысказанная Рута», пять новых Эхо, три эффекта «Соната» и новое «Фантомное эхо» — «Фантом: Небесный страж-лансер». В течение версии также будут доступны новые аксессуары и костюм WavesLine «Син и Луна».

При этом версия 3.7 заметно расширит возможности для игроков, которые хотят вернуться к уже пройденному контенту. В «Журнале путешествий» появится возможность повторно проходить основные квесты из версий 1.1–1.3. Прогресс можно будет сохранять при выходе из режима, а позднее разработчики намерены добавлять туда новые главы.

Не обойдётся и без технических улучшений. Все неэкипированные и немодифицированные Эхо одинакового типа с совпадающими эффектом «Сонаты» и основным показателем теперь смогут автоматически объединяться в один предмет, содержащий до 999 экземпляров. Количество сохранённых настроек команды увеличат до 20, а для части устройств появится новый 3D-режим отображения составов отрядов.

Отдельно разработчики переработали камеру. В версии 3.7 появятся режимы «С рук» и «Селфи», новые позы и выражения лица, инструменты композиции, настройка времени суток, погоды и ветра, а также дополнительные варианты освещения и фильтров.

Наконец, Kuro Games начнёт ограниченное тестирование многоуровневой загрузки ресурсов. На ПК игроки, соответствующие условиям теста, смогут выбирать UHD, HD или SD, а на мобильных устройствах — HD или SD. Это позволит балансировать между качеством графики и объёмом загрузки.

Wuthering Waves уже доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S, iOS и Android. Версия 3.7 выйдет 30 сентября, а с 22 октября по 11 ноября игроки смогут получить в рамках события «Подарки Поющего Дождя» десять «Сияющих приливов» и дополнительные награды.