Wuthering Waves получила кинематографический трейлер в честь старта предзагрузки обновления 1.4

Разработчики Wuthering Waves выпустили новый кинематографический трейлер, посвящённый персонажу Камелии. В трейлере Камелия ищет достойного противника, и самым подходящим для неё становится главная героиня игры.

Этот ролик дает фанатам представление о её уникальном стиле боя и амбициях, добавляя интриги к обновлению, где Камелия станет игровым персонажем.

Одновременно разработчики запустили предзагрузку обновления 1.4, которое официально выйдет 14 ноября. Помимо Камелии, обновление привнесет новые механики и контент, делая игру ещё более захватывающей.