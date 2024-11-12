Wuthering Waves получила кинематографический трейлер в честь старта предзагрузки обновления 1.4

Разработчики Wuthering Waves выпустили новый кинематографический трейлер, посвящённый персонажу Камелии. В трейлере Камелия ищет достойного противника, и самым подходящим для неё становится главная героиня игры.
Этот ролик дает фанатам представление о её уникальном стиле боя и амбициях, добавляя интриги к обновлению, где Камелия станет игровым персонажем.
Одновременно разработчики запустили предзагрузку обновления 1.4, которое официально выйдет 14 ноября. Помимо Камелии, обновление привнесет новые механики и контент, делая игру ещё более захватывающей.
Когда русский язык выпустят
Скачай русификатор и играй... как и все. Обещали с 2.0 русский, если это важно...
Ничего не обещали — не вводи в заблуждения. Это всё не более, чем слухи. Официального анонса других локализаций не было. А не официальный руссификатор — это риски, и это не тоже самое, что официальный.
Учитывая их опыт по PGR — никогда. Игра не вышла настолько популярной; и Kuro, кажется, важнее не попадать по санкции. Так что с ру- сегментом не связывается намеренно.