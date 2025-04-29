Wuthering Waves получила крупное обновление 2.3 и вышла в Steam - игра доступна бесплатно для всех желающих

Игра Wuthering Waves от студии Kuro Games теперь доступна на платформе Steam, одновременно с релизом обновления 2.3 «Fiery Arpeggio of Summer Reunion». Для запуска игры требуется аккаунт Kuro Games и около 60 ГБ свободного места на жестком диске, как и в случае с версиями для Epic Games Store и собственного лаунчера студии. Также присутствует кросспрогрессия, что облегчает переход между платформами.

Несмотря на теплый прием со стороны пользователей (83% положительных отзывов) игра не смогла привлечь большое количество игроков - на момент публикации пиковый онлайн игроков составил 10 888 человек.

Обновление 2.3 принесло важные нововведения, включая двух новых 5* персонажей — Зани и Чакону, а также празднование первой годовщины игры. В июне 2024 года разработчики сообщили, что Wuthering Waves собрала более 30 миллионов загрузок на ПК и мобильных устройствах.