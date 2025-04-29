Wuthering Waves получила крупное обновление 2.3 и вышла в Steam - игра доступна бесплатно для всех желающих

Игра Wuthering Waves от студии Kuro Games теперь доступна на платформе Steam, одновременно с релизом обновления 2.3 «Fiery Arpeggio of Summer Reunion». Для запуска игры требуется аккаунт Kuro Games и около 60 ГБ свободного места на жестком диске, как и в случае с версиями для Epic Games Store и собственного лаунчера студии. Также присутствует кросспрогрессия, что облегчает переход между платформами.
Несмотря на теплый прием со стороны пользователей (83% положительных отзывов) игра не смогла привлечь большое количество игроков - на момент публикации пиковый онлайн игроков составил 10 888 человек.
Обновление 2.3 принесло важные нововведения, включая двух новых 5* персонажей — Зани и Чакону, а также празднование первой годовщины игры. В июне 2024 года разработчики сообщили, что Wuthering Waves собрала более 30 миллионов загрузок на ПК и мобильных устройствах.
русский завезли?
Пишут что нет, зато донат в рублях принимают))
Если не сложно, оставь тут коммент. Чем больше нас будет, тем лучше будет эффект))
https://steamcommunity.com/app/3513350/discussions/0/595144081821190117/
https://steamdb.info/app/3513350/charts/ хомяки 5 ак зарегали че дальше теперь в пати будут играть
Сюжет там не завершëн по моему?
Это гача... тут сюжет вечный.
Не совсем. Гача это ТОФ, а у таких игр как Genshin, WW, конец точно есть, просто он длится годами)
вы б хоть сначала узнали что такое гача потом про сюжет спорили))
Если брать только из за наличии круток, то да. Но в игровом сообществе Гачей называют те игры, где без доната не поиграть нормально. Вот это как раз про Tower of Fantasy и не относится к Genshin и WW.
есть гасяпоны - значит гача. нет значит нет. а сложно там нормально поиграть или нет это уже вопрос второстепенный.