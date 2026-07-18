Wuthering Waves получит мультсериал Elysium - Kuro Games расширяет вселенную игры за пределы RPG

Kuro Games объявила о создании нового анимационного бренда Kuro Onroad и представила первый проект в его рамках — мультсериал Wuthering Waves: Elysium, основанный на популярной бесплатной RPG с открытым миром Wuthering Waves.

По словам компании, запуск Kuro Onroad станет новым направлением развития студии, которое позволит переносить игровые вселенные Kuro Games в формат анимации. Wuthering Waves: Elysium должен предложить поклонникам ещё один способ познакомиться с персонажами, историей и миром игры за пределами оригинального проекта.

«Этот запуск знаменует новую главу в истории Kuro Games», — заявили представители компании, отметив, что анимация поможет расширить вселенную Wuthering Waves.

Подробности о мультсериале, включая дату выхода, формат и сюжет, пока не раскрыты. Дополнительная информация о проекте будет публиковаться через официальные региональные каналы Kuro Onroad.