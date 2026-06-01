Wuthering Waves получит обновление 3.4 "Несбывшийся сон" и кроссовер с Cyberpunk: Edgerunners 8 июня 2026 года

Kuro Games объявила, что крупное обновление 3.4 под названием «Несбывшийся сон» выйдет 8 июня 2026 года. Главная особенность патча — кроссовер с аниме Cyberpunk: Edgerunners. В игре появится локация Найт-Сити и несколько персонажей из вселенной Cyberpunk 2077.

Самое приятное для игроков — возможность получить 5-звёздочную героиню Ребекку совершенно бесплатно. Условие простое: достичь 10-го уровня объединения и забрать персонажа в событии «Мгновенная вспышка». Kuro Games редко раздаёт топовых персонажей без усилий, так что это отличный повод вернуться в игру даже тем, кто давно не заходил.

Новый контент сосредоточен вокруг события «Прогулки по Найт-Сити». Игроков ждут сюжетные задания, испытания и пробные заезды на новых героях. Параллельно пройдёт ивент «Настройка сладких грёз», где трата призывов на коллаборационных баннерах приносит дополнительные награды. Также добавлены новые враги из категории «Кошмар» — в том числе усиленные версии Адама Смэшера и корпоративных солдат, доступные как отдельные испытания.

В обновлении появятся два новых 5-звёздочных персонажа из коллаборации: Люси и Ребекка. Их баннеры будут активны до 9 июля. Вместе с ними в баннере можно получить оружие «Призрачный курок» и «Дробилка черепов». Кроме того, с 13 июня начнётся баннер оригинальной героини Лусиллы с оружием «Стоп-кадр», а 18 июня откроется второй баннер этой же волны.

В версии 3.4 также появится несколько долгожданных улучшений качества жизни. Среди них: еженедельная вкладка активности с очками и наградами; планировщик прокачки героев с указанием мест, где добываются нужные материалы; улучшение навыков одним кликом через ползунок; а также возможность сохранять и переключать несколько образов мотоцикла.

Сюжет дополнится историей «На краю сна», связанной с третьей главой. Ранний доступ к ней откроется через событие «Следующая остановка: Найт-Сити» ещё во время прохождения основного квеста «Что пылает под ледяными землями». Также добавится новый отрывок третьей главы «Мы выбираем небо».

Wuthering Waves получит улучшенный визуал благодаря интеграции технологий трассировки лучей. Видеокартаы GeForce RTX будут использовать технологию масштабирования изображения DLSS 4.5. Новые настрои пойдут через официальное приложение NVIDIA App.

Wuthering Waves доступна на ПК, PS5, iOS и Android. В июле 2026 года выпустят версию для Xbox Series и Microsoft Store.