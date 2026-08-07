Wuthering Waves получит версию 3.6 с новыми резонаторами и сюжетными главами уже 20 августа

Компания Kuro Games объявила дату выхода обновления 3.6 для Wuthering Waves, получившего название Lamplight in Mirage, Sword’s Resolve in Heart. Крупное обновление станет доступно 20 августа и продолжит развитие основной сюжетной линии, одновременно добавив новых персонажей, оружие, боевые испытания и ряд улучшений игрового процесса.

Главным нововведением версии 3.6 станут два новых резонатора — Цинсяо и Цзинжань. Получить их можно будет в рамках специальных событий «Сбор резонаторов». Вместе с персонажами в игру добавят оружие «Блеск облаков» и «Тысячекратное избавление», а также два тематических аксессуара — «Облачный цветок» для Цинсяо и «Снежная лапа» для Цзинжань.

Не обойдётся обновление и без нового боевого контента. В Wuthering Waves появятся «Эхо-проклятое изображение», новое «Фантомное эхо» и «Тактическая голограмма» — Мириад Снейр: Растфайр Чассис. Разработчики также подготовили несколько временных событий, включая боевое «Реалм резонансной симуляции», кооперативное «Если сны всё ещё отзываются эхом» и исследовательское «Буйное исследование: Пагода Туманной завесы». Дополнительно игроков ждёт семидневная серия наград за вход.

Kuro Games не ограничилась новым контентом и заметно переработала некоторые существующие системы. В частности, улучшены рекомендации по экипировке Эхо, появился предварительный просмотр снаряжения и более точные предложения по сборкам. Также расширены возможности обмена игровыми результатами, а почтовый ящик теперь сможет хранить до 200 сообщений. Для важных писем появится отдельная функция защиты от случайного массового удаления.

ПК-версия получит поддержку технологии генерации кадров NVIDIA DLSS 4.5, которая должна повысить частоту кадров и уменьшить визуальные артефакты. Кроме того, разработчики внесли фундаментальные изменения в техническую часть проекта, направленные на повышение производительности на всех поддерживаемых платформах.

Таким образом, версия 3.6 выглядит не просто очередным контентным обновлением: вместе с продолжением истории Kuro Games заметно расширяет боевую составляющую и одновременно перерабатывает ряд систем, которыми игроки пользуются постоянно.