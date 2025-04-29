Запуск Wuthering Waves в Steam омрачен проблемами на Steam Deck и Linux из-за античита

Долгожданная экшен RPG Wuthering Waves от студии KURO GAMES официально вышла в Steam, но релиз оказался проблемным для части игроков. Пользователи Steam Deck и настольных ПК под управлением Linux столкнулись с невозможностью запустить или нормально играть в новинку.

Причиной стал используемый в игре античит Anti-Cheat Expert (ACE). Эта система уже известна своим сложным поведением в среде Linux и Proton (слой совместимости, используемый Steam Deck). Как сообщают пользователи и журналисты, ACE часто требует специфической настройки или использует систему "белых списков", из-за чего игра может работать только на определенных моделях Steam Deck, а на других системах Linux или даже других ревизиях портативки от Valve – отказываться запускаться.

Тестирование показало, что на некоторых конфигурациях Steam Deck игра могла запуститься, дойти до меню или даже создания персонажа, но затем античит принудительно закрывал сессию при попытке войти в мир. На других устройствах, включая Steam Deck OLED и настольные Linux-системы, игра и вовсе не запускалась, немедленно возвращая пользователя в библиотеку Steam.

Разработчики из KURO GAMES уже признали наличие трудностей. На странице игры в Steam появилось сообщение: "Мы работаем над решением проблем совместимости Wuthering Waves со STEAM DECK и будем делиться новостями в сообществе. Спасибо за ваше понимание!". Однако, без существенных изменений в самом античите ACE или его поддержки со стороны создателей, полноценная работа игры на всех Linux-системах, включая Steam Deck, остается под вопросом.

Ситуация с Wuthering Waves повторяет недавние проблемы с другими релизами, использующими ACE, такими как Delta Force и Infinity Nikki, вызывая беспокойство у владельцев Steam Deck и пользователей Linux относительно доступности онлайн-игр с подобными системами защиты на их платформах. На данный момент многим игрокам на этих системах остается лишь ждать исправлений от разработчиков.