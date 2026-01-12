Звёздная учёная выходит на поле боя: авторы Wuthering Waves показали трейлер профессора Морни

Авторы популярного аниме-экшена Wuthering Waves представили новый геймплейный ролик, посвящённый профессору Морни — одному из будущих играбельных персонажей. Видео демонстрирует её стиль боя, ключевые умения и даёт больше контекста о прошлом героини.

Согласно лору, Морни — выдающаяся учёная, которая в прошлом лишилась обеих ног. Вместо них она использует полупрозрачные протезы, внутри которых переливается звёздный свет. Этот образ не только подчёркивает её связь с наукой и космосом, но и служит символом утраченных надежд и мечты о покорении вселенной.

В сражениях профессор Морни занимает роль поддержки. Она способна лечить союзников, усиливать их характеристики и при этом самостоятельно наносить заметный урон врагам. Её атаки выглядят плавно и изящно, а визуальные эффекты активно обыгрывают темы технологий и звёздного пространства, делая геймплей персонажа зрелищным и запоминающимся.

Баннер с возможностью получить профессора Морни появится в Wuthering Waves 15 января и станет ключевым элементом второй фазы обновления версии 3.0. Напомним, игра вышла 23 мая 2024 года и доступна на PC, PlayStation 5, а также мобильных устройствах под управлением iOS и Android.