Авторы WWE 2K23 добавят бесплатного персонажа в следующем обновлении ©

Авторы WWE 2K23 объявили о бесплатном добавлении полностью играбельного персонажа. Игра вышла в марте 2023 года, и создатели продолжают вносить значительные улучшения в игровой процесс с помощью различных патчей и обновлений. Хотя WWE 2K23 имеет обширный начальный состав, информация о бесплатном добавлении новых суперзвезд уже вызывает волну позитива от пользователей.

Согласно Twitter-аккаунту WWE 2K23, суперзвезда WWE Миа Йим будет официально добавлена в игру после следующего официального обновления.

WWE 2K23 доступна для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.