WWE 2K23 17.03.2023
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Авторы WWE 2K23 добавят бесплатного персонажа в следующем обновлении

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butcher69
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Авторы WWE 2K23 объявили о бесплатном добавлении полностью играбельного персонажа. Игра вышла в марте 2023 года, и создатели продолжают вносить значительные улучшения в игровой процесс с помощью различных патчей и обновлений. Хотя WWE 2K23 имеет обширный начальный состав, информация о бесплатном добавлении новых суперзвезд уже вызывает волну позитива от пользователей.

Согласно Twitter-аккаунту WWE 2K23, суперзвезда WWE Миа Йим будет официально добавлена в игру после следующего официального обновления.

WWE 2K23 доступна для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Трейлеры Обновления
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
A.Frost
WWE 2K23 имеет обширный начальный состав...

Как обычно под "обширный" имеют ввиду десятки Джонов Син/Нэшей/Хоганов/Тейкеров и Мистерио в разных трусах?

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