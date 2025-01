Выход WWE 2K25 состоится 14 марта, появится Island Hub в стиле NBA-2K, показан тизер будущего сюжетного поворота

2K Games предоставила больше информации о WWE 2K25, а еще и первый тизер-трейлер. После нескольких лет относительно консервативных обновлений, похоже, разработчик Visual Concepts выкладывается по полной с WWE 2K25, которая добавляет новый островной хаб, который вы можете исследовать с 50 другими игроками, режим 2K Showcase, ориентированный на Bloodline, и список из более чем 300 суперзвезд, без ограничений на то, кто может сражаться с кем — да, межгендерный рестлинг в деле.

Самой выдающейся новой функцией WWE 2K25, вероятно, станет The Island, онлайн-хаб, похожий на те, что можно было увидеть в NBA 2K в течение многих лет, в котором вы можете взаимодействовать с другими игроками и выполнять различные задания. Интересно, что The Island будет иметь свою собственную сюжетную линию, в которой вы будете соперничать, чтобы произвести впечатление на Романа Рейнса, что полностью отделено от обычного сюжетного режима MyRise (который все еще есть в игре). The Island будет эксклюзивным для версий игры для Xbox Series X/S и PS5 текущего поколения (похоже, игрокам на ПК придется отложить эту функцию).

Тем временем, The Bloodline Rules Showcase немного раскроет ситуацию, предлагая три разных типа матчей — те, которые позволяют вам пережить историю заново, те, которые позволяют вам изменить историю, и матчи мечты, которые никогда не произошли в реальной жизни. Хотите узнать, как исторический член Bloodline, такой как Ёкодзуна, может противостоять текущему составу? Теперь вы можете.

Вот краткий обзор некоторых других новых функций, которые появятся в WWE 2K25:

Новые типы матчей и улучшения игрового процесса: межгендерный рестлинг дебютирует в франшизе WWE 2K! Суперзвезды WWE или созданные игроками из мужского и женского дивизионов теперь могут соревноваться друг с другом, чтобы устраивать безграничные матчи во всех игровых режимах. Дополнительные функции включают возвращение Chain Wrestling, Bloodline Rules Match, Underground Match и новый дайвинг через баррикады! Более подробная информация о каждом новом типе матча будет опубликована в ближайшее время.

MyGM Online Multiplayer: Бесстрашные ГМ могут вывести свое шоу на дорогу и бросить вызов генеральным менеджерам по всему миру в улучшенном MyGM для WWE 2K25, теперь с онлайн-мультиплеером для четырех игроков. Игроки выбирают суперзвезд и легенд WWE для своего еженедельного шоу и ведут свой бренд через многонедельные сезоны с большим выбором генеральных менеджеров, кросс-брендовыми премиум-мероприятиями Live и многим другим.

MyRise: Игроки руководят своей Суперзвездой из женского или мужского дивизиона в уникальной многополой сюжетной линии MyRise, где Бэйли, Кевин Оуэнс и другие Суперзвезды проникают в NXT в попытке взять под контроль всю WWE. Включает новые варианты выбора личности, которые ведут к определенным сюжетным линиям, а также окружение для драк, разблокируемые арены, персонажей, используемые предметы и многое другое, плюс новые сюжетные линии союзников с участием Джея Усо, Бьянки Белэр, Сета Роллинса и других Суперзвезд.

Вселенная: режим песочницы WWE 2Ks получает обновления, чтобы дать игрокам больше контроля над своим опытом во Вселенной, включая долгожданное возвращение Промо! Новая система включает в себя несколько типов промо и результатов с новыми кат-сценами и вариантами ответвлений.

Похоже, что WWE 2K25 пытается немного изменить формулу — после осторожных, но устойчивых улучшений за последние несколько лет, посмотрим, окупится ли гамбит. Как обычно, WWE 2K25 выйдет в различных изданиях, включая базовое стандартное издание за 70 долларов как на текущем, так и на предыдущем поколении консолей, издание Deadman за 100 долларов и издание Bloodline за 130 долларов. Все, кто оформит предварительный заказ любого издания, получат набор Wyatt Sicks Pack, в который входят персонажи Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy и Erick Rowan. Между тем, вот что включено в издания Deadman и Bloodline.

Издание Deadman – «Бонусный набор издания Deadman», в который входят карты персонажей Mattel Elite «Greatest Hits» Гробовщика и оригинального Гробовщика ('90), а также игровые суперзвезды, полезный предмет Урна, косметический предмет «Маска Гробовщика '95» для The Island и Brother Love Manager, а также сезонный абонемент на все пять наборов персонажей, выходящих после релиза, и 15 000 VC.

Bloodline Edition — весь бонусный контент, включенный в Deadman Edition, Ringside Pass (Season Pass плюс Superstar Mega-Boost), The Rock Nation of Domination Pack, который включает карту Rock Nation of Domination Persona и играбельную Superstar, а также The Bloodline Edition Bonus Pack, который включает карты Mattel Elite Series 114 Jey Uso и Mattel Elite «Greatest Hits» Roman Reigns Persona и играбельные Superstars. Также толстовка Family Above All Hoodie, рубашка OTC Shirt, майка Yeet и солнцезащитные очки Yeet Sunglasses для The Island, а только для Steam он включает дополнительные 32 500 VC. Также включен WrestleMania 41 Pack, который включает WrestleMania 41 Arena, две карты WrestleMania 41 Main Event Superstars Persona и играбельные Superstars, а также новую карту Superstar Persona Card (TBA), которые будут доступны летом 2025 года.

WWE 2K25 выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 14 марта, хотя те, кто раскошелится на издания Deadman или Bloodline, смогут начать играть на неделю раньше — 7 марта.