CM Punk украсил постер симулятора рестлинга WWE 2K26

2K Games наконец официально представила WWE 2K26, раскрыв дату выхода, звезду обложки и целевые платформы на которые выйдет популярная серия игр о рестлинге.

По словам разработчиков, игра выйдет 13 марта 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, и, как уже сообщалось ранее, в 2K26 не будет поддержки консолей восьмого поколения. Звездой обложки стандартного издания стал CM Punk, который возвращается в серию WWE 2K после многолетнего отсутствия. В этом году режим Showcase Mode получил название «Punked» и посвящен взлетам и падениям в карьере CM Punk. Режим перенесет игроков в исторические матчи и даже сценарии «Что, если?», где они смогут пережить лучшие моменты его карьеры в WWE.

Также Visual Concepts поделилась подборкой скриншотов WWE 2K26, которые дают обширное представление о важных изменениях, которые ожидаются в популярной игре о рестлинге. На скриншотах представлены улучшенные модели персонажей, новые арены и подтверждение наличия в игре разных типов матчей. Одним из наиболее заметных моментов в скриншотах является очевидное улучшение в дизайне персонажей и визуальных эффектах на ринге, в том числе изменения в дизайне арен, реакции публики и визуальных эффектах от особых приемов.

Среди прочего, разработчики обещают расширить популярные режимы, такие как The Island, добавив в них более глубокий сюжет и новые испытания, а также улучшить режимы Universe, MyFACTION и другие. На данный момент в игре будет представлено более 400 рестлеров из числа как действующих звезд WWE, так и легенд прошлого, — так что это будет один

из самых обширных ростеров в истории серии.

WWE 2K26 выйдет 12 марта 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC.