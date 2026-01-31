CM Punk украсил постер симулятора рестлинга WWE 2K26

2K Games наконец официально представила WWE 2K26, раскрыв дату выхода, звезду обложки и целевые платформы на которые выйдет популярная серия игр о рестлинге.
По словам разработчиков, игра выйдет 13 марта 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, и, как уже сообщалось ранее, в 2K26 не будет поддержки консолей восьмого поколения. Звездой обложки стандартного издания стал CM Punk, который возвращается в серию WWE 2K после многолетнего отсутствия. В этом году режим Showcase Mode получил название «Punked» и посвящен взлетам и падениям в карьере CM Punk. Режим перенесет игроков в исторические матчи и даже сценарии «Что, если?», где они смогут пережить лучшие моменты его карьеры в WWE.
Также Visual Concepts поделилась подборкой скриншотов WWE 2K26, которые дают обширное представление о важных изменениях, которые ожидаются в популярной игре о рестлинге. На скриншотах представлены улучшенные модели персонажей, новые арены и подтверждение наличия в игре разных типов матчей. Одним из наиболее заметных моментов в скриншотах является очевидное улучшение в дизайне персонажей и визуальных эффектах на ринге, в том числе изменения в дизайне арен, реакции публики и визуальных эффектах от особых приемов.
Среди прочего, разработчики обещают расширить популярные режимы, такие как The Island, добавив в них более глубокий сюжет и новые испытания, а также улучшить режимы Universe, MyFACTION и другие. На данный момент в игре будет представлено более 400 рестлеров из числа как действующих звезд WWE, так и легенд прошлого, — так что это будет один
из самых обширных ростеров в истории серии.
WWE 2K26 выйдет 12 марта 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC.
Капец он постарел, реслинг смотрел примерно в 2010
ммммм ну хоть цифру сменили с 25 на 26
Привет WWE 13
Все что я помню о нем так это то что он был с длинными черными волосами. Какая-то была всем харизма что его прям знали. Потом он ушел из рестлинга и почему-то пошел в ММА. Там было 2 боя где он жёстко проиграл (вроде уже без волос. А в них была сила)). И всё. Потом забвение и его больше не видывал. Кстати саундтрек под его выход был крутой!
Что This Fire Burns, что Cult of Personality были ох*енными!
Ничего не меняется, всё под копирку - 26, 27, 28, 29 и тд. Графика то неплохая, но задние фоны, зрители не о чём, движения давно пора улучшить, они деревянные. до сих пор, лицевые анимации тоже, ничего не меняется....