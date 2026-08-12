Глава Take-Two сам попросил добавить себя в WWE 2K26 - и признался, что в GTA 6 его не будет

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник впервые рассказал, как оказался игровым персонажем в WWE 2K26. Оказывается, инициатива исходила непосредственно от него.

Зельник признался, что сам предложил разработчикам сделать его доступным для игры. После этого он отправился на съёмочную площадку и прошёл процедуру motion capture для создания своего персонажа.

По словам руководителя Take-Two, идея возникла исключительно ради развлечения:

«Я люблю эту игру и WWE и подумал, что инсайдерам это покажется забавным, и некоторым игрокам — тоже».

Зельник ожидал неоднозначной реакции и, судя по всему, не ошибся. В интернете появление главы Take-Two в ростере встретили скорее недоумением. Сам он признал, что реакцию «Хм?» вполне заслужил. При этом персонажем, как выяснилось, действительно активно играли, и дополнение показало хорошие результаты.

В WWE 2K26 69-летний Зельник получил рейтинг 77, собственную выходную сцену и уникальные комментарии. Для персонажа также записали полноценную анимацию, а его выход сопровождается песней Фрэнка Синатры My Way.

Но если кто-то решил, что после WWE глава Take-Two может появиться и в GTA 6, Зельник быстро развеял эту теорию.

«Не появлюсь», — прямо ответил он на вопрос о возможном камео в новой игре Rockstar.

Так что увидеть босса Take-Two можно будет только на виртуальном ринге — по крайней мере, если речь идёт об официальных игровых персонажах.