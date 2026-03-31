Меньше гринда, больше рестлинга: в WWE 2K26 переработали Ringside Pass и систему прогрессии

Разработчики WWE 2K26 выпустили масштабное обновление 1.07, сфокусированное на исправлении системы прогрессии и игровых механик. Данное обновление базируется на анализе отзывов сообщества и устраняет критические замечания, касающиеся избыточной сложности получения внутриигрового контента.

Главным изменением стал пересмотр пропуска Ringside Pass, который ранее критиковали за избыточный «гринд». Теперь игроки могут получать бесплатные уровни, а количество очков (RXP), необходимое для продвижения по этапам, было заметно снижено, что сделало получение наград более быстрым и приятным процессом.

Обновление также затронуло доступность контента: часть ранее заблокированных рестлеров теперь открывается гораздо проще, что снимает лишнее напряжение от системы, напоминающей боевой пропуск. Техническая сторона боя тоже претерпела изменения — была перебалансирована система выносливости. Персонажи теперь устают в матчах более плавно, а выполнение контрударов в ряде ситуаций расходует меньше энергии, благодаря чему поединки стали ощущаться динамичнее и естественнее.

В целом внесенные корректировки направлены на то, чтобы сделать игру более дружелюбной к пользователям и повысить общее удовольствие от процесса. Несмотря на то что разработчики открыто признают наличие ряда нерешенных проблем, данный патч является серьезным шагом к исправлению репутации проекта.