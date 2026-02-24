Микротранзакции в WWE 2K26 могут обойтись игрокам почти в 500 долларов

Не успели геймеры обрадоваться анонсу WWE 2K26 и новым деталям о ростере, как компания 2K Games преподнесла неприятный сюрприз. Новая система монетизации под названием Ringside Pass может опустошить кошельки самых нетерпеливых игроков на сумму, сопоставимую с билетом на главное шоу года - WrestleMania 42.

Суть новой системы в том, что традиционные сезонные пропуски уходят в прошлое. Им на смену приходит система "боевого пропуска", разбитая на шесть сезонов. Каждый такой сезон обойдется игроку в 10 долларов. Таким образом, только за возможность получать новый контент (игроков, скины) фанату придется выложить 60 долларов сверх стоимости самой игры (70$). Итого - 130 долларов.

Однако главный камень преткновения - не обязательная плата за пропуск, а микротранзакции внутри него. Контент в Ringside Pass открывается поэтапно (всего 40 уровней за сезон). Разработчики уверяют, что при желании все награды можно заработать бесплатно, просто играя. Но для тех, кто не хочет тратить время, предусмотрена опция платного пропуска уровня. Цена одного такого прыжка составляет 1,99 доллара. Журналист Insider Gaming Майк Страу подсчитал, во что выльется такое нетерпение. Если игрок захочет открыть все и сразу в одном сезоне, ему придется заплатить 80 долларов сверху. А если лень фармить уровни будет одолевать все шесть сезонов, итоговая сумма достигнет 480 долларов.

Для понимания масштаба цен: самый дешевый билет на предстоящую WrestleMania 42 на Tickemaster сейчас стоит 443 доллара. В пресс-релизах 2K Games подчеркивают, что траты являются полностью добровольными. Тем не менее, переход от покупки конкретных персонажей к системе "боевого пропуска" вызывает вопросы у сообщества.