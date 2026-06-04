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WWE 2K26 12.03.2026
Симулятор, Файтинг, Спорт
5.3 53 оценки

"Набить морду Зельнику? Продано!" - пользователи позитивно восприняли главу Take-Two в качестве бойца WWE 2K26

AceTheKing AceTheKing

Вчера стало известно о том, что глава Take-Two, Штраус Зельник, стал доступен в качестве одного из бойцов предстоящей WWE 2K26.

В WWE 2K26 появилась возможность подраться с главой Take-Two

Пользователи позитивно восприняли эту новость: многие отметили, что мечтали "набить ему морду" уже многие годы - за задержки Grand Theft Auto 6, отсутствие PC-версии на релизе, увольнения сотрудников, микротранзакции и ряд других "грехов" Зельника.

При этом некоторые отмечают, что осознают, что попались на маркетинговый крючок, но ничего не могут с этим поделать:

Take-Two задержал выпуск GTA 6 и сократил сотни рабочих мест. Добавление Зельника было сделано вовремя.
За следующие 10 минут этот мужчина получит 500 раз ремнём по заднице.
Его коронный приём называется "Задержка".
Мне не терпится вышвырнуть его с ринга.
От имени WWEgames, заявляем, что мы не хотим этого и передаем его сообществу NBA Games.
Люди собираются растоптать этого парня.

Возможно Take-Two стоит задуматься и о добавлении в игру глав других игровых издательств - это точно добавило бы игре популярности.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
JohnyKitamao

давно уже бы сделали подобную игру тока со звёздами типа габена, тима свина, зельника, фильки и прочих балаболов индустрии

там были бы продажи, какие никому прежде не снились))

3
Дилдослав

Ненавидеть его за задержку верх тупизма. Он дает разрабам время на полировку, а эти имбецилы готовы хавать юнити или кибербаг зато пораньше 🤦‍♂️

1
SoRaS3

Норм. ))

Jack Is Back
Его коронный приём называется "Задержка"!

Если точнее, приём называется "Задержка в развитии на квинтиллионы лет"!

KookyPentheus

Он не является лицензированным бойцом, как например Винс, ну хайпанули вставили, теперь ставьте Трампа.