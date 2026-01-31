Раскрыты системные требования WWE 2K26

2K Games опубликовала официальные системные требования для PC-версии симулятора рестлинга WWE 2K26. Учитывая, что минимиальные требования в целом вполне разумны, WWE 2K26 должна нормально работать даже на более старом железе..

Для запуска игры понадобится ПК с 64-разрядной Windows 10, 16 ГБ оперативной памяти и минимум 120 ГБ свободного места на жестком диске. По части процессора и видеокарты нужен как минимум Intel Core i7-4770 / Ryzen 5 1500x в паре с Nvidia RTX 2060 / RX 5700.

Если говорить о рекомендуемых настройках, то здесь понадобится более мощный ПК с 16 ГБ оперативной памяти, а также процессор Intel Core i7-7700 / Ryzen 5 2600 в паре с видеокартой Nvidia RTX 3060 | RX 6700XT или выше. Данной конфигурации будет достаточно для запуска игры на высоких настройках.

Минимальные:

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: i7-4770 | Ryzen 5 1500x

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: RTX 2060 | RX 5700

DirectX: версии 12

Место на диске: 120 ГБ

Дополнительно: Процессор должен поддерживать AVX2 и F16C.

Рекомендованные:

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: i7-7700 | Ryzen 5 2600

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: RTX 3060 | RX 6700XT

DirectX: версии 12

Место на диске: 120 ГБ

Дополнительно: Процессор должен поддерживать AVX2 и F16C.

В ростере WWE 2K26 будет представлено более 400 игровых персонажей, что является рекордным показателем в истории франшизы! Игра выйдет 13 марта на PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 и PC, а владельцы специальных изданий получат ранний доступ с 6 марта.