Рестлерша Блейк Монро, которая впервые появится в WWE 2K26, осталась в восторге от своего игрового воплощения

Профессиональная рестлерша Блейк Монро - одна из нескольких новых звезд, которая впервые появится в WWE 2K26, осталась в восторге от своего игрового воплощения. Монро запостила своих социальных сетях скриншоты из игры, написав "Мои мечты сбываются". Она также ретвитнула несколько сравнений своего реального и игрового вступлений.

Игровая модель Блейк Монро действительно выглядит впечатляюще, демонстрируя более реалистичную графику, в том числе проработанную анимацию волос. Это стало возможным благодаря отказу от поддержки PlayStation 4 и Xbox One и полному переходу на мощности PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Столь позитивный отклик стал приятной новостью для команды разработчиков после недавней критики от Джейд Каргилл, которая была недовольна своим устаревшим игровым образом.

WWE 2K26 выходит в ранний доступ 6 марта, а полноценный релиз состоится 12 марта. Помимо улучшенной графики и анимаций, игра представит четыре новых типа матчей, новую историю для режима "Остров" и улучшения в ключевых режимах MyGM и Universe.