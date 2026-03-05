Симулятор реслинга WWE 2K26 получил положительные отзывы: критики хвалят геймплей, но громят монетизацию

Грядущий релиз симулятора реслинга WWE 2K26 получил преимущественно положительные отзывы от игровых изданий, собрав 77 баллов на агрегаторе Metacritic, однако многие рецензенты сходятся во мнении, что агрессивная политика монетизации портит впечатление от в остальном отличной игры.

Наивысшую оценку проекту выставило издание Daily Star - 95 баллов из 100. Рецензент назвал игру "максимально близкой к совершенству среди всех рестлинговых игр", отметив, что несколько мелких багов не портят общую картину.

Высокие оценки игре дали PSX Brasil и SpazioGames - обе редакции поставили по 85 баллов. Критики хвалят тонкие улучшения геймплея, новые типы поединков, проработанный ростер и захватывающий режим Showcase, посвященный Си Эм Панку. SpazioGames называет проект "самой полной эволюцией формулы, созданной за последние несколько лет".

Однако не обошлось и без критики. Wccftech (75 баллов) и TechRadar Gaming (70 баллов) указывают на чрезмерную монетизацию - особенно выделяется новый Ringside Pass, который, по словам обозревателей, приближает игру к стилю монетизации серии NBA 2K. GamesRadar+ (70 баллов) советует подождать пару месяцев после релиза, чтобы оценить, как будут работать внутриигровые награды.

Наиболее суровой оказалась рецензия портала Dexerto - всего 40 баллов. Автор критикует игру за ощущение "очередного DLC", а не полноценного сиквела: улучшения геймплея, по его мнению, могли бы выйти в качестве бесплатных патчей к прошлой части. Критике также подверглась система сезонных боевых пропусков, которая заставляет игроков, уже купивших игру и DLC за 10 долларов за сезон, проводить десятки часов в гринд-матчах, чтобы разблокировать оплаченный контент, либо снова платить за пропуск уровней. Рецензент резюмирует, что игре пора перестать добавлять новые режимы и типы матчей, а вместо этого сфокусироваться на углубленной проработке того, что уже есть, и советует фанатам покупать игру только по большой скидке.

Релиз WWE 2K26 состоится 12 марта на PC, PlayStation и Xbox.