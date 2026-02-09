ЧАТ ИГРЫ
WWE 2K26 12.03.2026
Симулятор, Файтинг, Спорт
7.4 7 оценок

Симулятор рестлинга WWE 2K26 порадует фанатов продвинутой физикой

Одной из главных инноваций предстоящего релиза WWE 2K26 станет усовершенствованная физика ragdoll, которая позволит игрокам взаимодействовать с окружением и оружием без пресловутых "невидимых стен". Об этом в эксклюзивном интервью рассказал геймдизайнер игры Корнелл Гантер.

Для нас имело огромное значение избавиться от невидимой стены, которая мешала при выполнении приемов. Теперь можно видеть, как модели сталкиваются, как суперзвезды физически реагируют на удары об оружие и все такое.

Это улучшение откроет для игроков пространство для творчества: теперь бросать противников на стулья, лестницы или столы можно будет с беспрецедентной свободой и реализмом, максимально близким к хаотичным схваткам на шоу WWE.

Помимо физики, игра представит и другие ключевые улучшения: глубокие опции кастомизации, дающие полный контроль над пиротехникой и ракурсами камеры во время выходов на арену; гибкая система ИИ, позволяющая создавать для компьютерных соперников уникальные цепочки приемов для большего реализма; а также обновленное комментирование матчей, в котором за кадром будут звучать голоса легенд WWE прошлых лет.

Выход WWE 2K26 запланирован на 12 марта 2026 года.

Роман45554
3
Наконец-то // Кирилл Крючков

saiditsme

Назвать спектакль со стандартниыми гимнастическими упражнениями"хаотичным" это сильно.

insex

Да ладно, неужели у boobs и ass появится физика) Или они про другую физику?