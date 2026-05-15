Сокращения в Visual Concepts сильнее всего затронули разработчиков WWE 2K

По данным издания Insider Gaming, недавние сокращения в студии Visual Concepts особенно сильно ударили по командам, связанным с серией WWE 2K. Под увольнения попали как сотрудники основной команды WWE 2K, так и разработчики WWE 2K25: Netflix Edition.

Источники утверждают, что масштабы сокращений оказались серьёзными, хотя точное число уволенных пока не раскрывается. При этом внутри компании ранее заявляли, что ситуация находится под контролем и проблем с проектами нет.

Отдельное внимание уделяется WWE 2K25: Netflix Edition. Несмотря на хорошие показатели по загрузкам и отзывам, внутри Netflix проектом остались недовольны. По словам одного из источников, руководство ожидало от игры успеха мобильного хита, хотя изначально проект не создавался как полноценная мобильная игра.

После релиза Netflix решила не продлевать сотрудничество по версиям WWE 2K26 и WWE 2K27 для своей платформы. В результате часть команды осталась без дальнейших проектов.