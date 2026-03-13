Состоялся релиз симулятора реслинга WWE 2K26. ПК-версия впервые в серии защищена Denuvo

Cостоялся релиз спортивного файтинга WWE 2K26 от компании 2K и студии Visual Concepts — новой части популярной серии о профессиональном рестлинге.

WWE 2K26 получила высокие оценки от игровых изданий: средний рейтинг проекта на агрегаторах Metacritic и OpenCritic держится примерно на уровне около 80 баллов из 100. Критики отмечают заметные улучшения геймплея, более реалистичную физику и огромный ростер бойцов, однако часть журналистов раскритиковала систему монетизации и дополнительный платный контент.

Журналисты также отмечают, что новая часть стала заметным шагом вперёд в плане геймплея. Бои на ринге стали более динамичными благодаря улучшенной физике, а искусственный интеллект противников стал действовать значительно разнообразнее. Кроме того, разработчики расширили количество типов матчей и добавили новые элементы взаимодействия с ареной.

Сюжет и режимы WWE 2K26 традиционно посвящены миру профессионального рестлинга. Игрокам доступен огромное количество суперзвёзд и легенд WWE, включая таких бойцов, как Дуэйн «Скала» Джонсон, Си Эм Панк и Пол Левек, более известный как Трипл Эйч. В игре представлены режимы карьеры, шоукейса и кастомизации, позволяющие создавать собственных рестлеров и проводить матчи по уникальным правилам.

Приятным бонусом для обладателей лицензии стало наличие супер защиты Denuvo Anti-Tamper.