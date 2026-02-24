Три фракции, один трон: в новом трейлере WWE 2K26 показали режим "Остров"

Свежий трейлер WWE 2K26 раскрывает детали возвращающегося режима «Остров», который стал масштабнее и теснее связан с общей сюжетной линией игры. На этот раз центр внимания — противостояние трёх фракций, борющихся за контроль над территорией.

После утраты власти Романом Рейнсом на острове начинается новая борьба за господство. Игрокам предстоит выбрать одну из сторон: Орден Традиции под руководством Коди Роудса, Орден Анархии во главе с CM Punk или Орден Теней, которым управляет Реа Рипли. Каждая фракция предлагает собственный путь к вершине и уникальные сюжетные перспективы, включая альтернативные линии развития.

Продвигаясь по карьерной лестнице, игроки будут открывать новые элементы кастомизации и участвовать в специальных событиях. Среди новинок — арена «Свалка», где окружение можно использовать в бою для получения преимущества. Также предусмотрены совместные активности с друзьями и возможность сразиться друг с другом на ринге.

Релиз WWE 2K26 состоится 13 марта на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.