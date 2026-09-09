В PlayStation Plus добавят 10 новых игр - включая WWE 2K26

Sony раскрыла список игр, которые в сентябре пополнят каталог PlayStation Plus для подписчиков тарифов Extra и Premium.
Главным дополнением месяца станет WWE 2K26 для PS5. В игре доступно более 400 рестлеров, включая The Rock, Triple H, John Cena и Rhea Ripley. Также разработчики добавили легенд эпохи Attitude Era.
Всего 15 сентября в каталог добавят восемь игр:
- WWE 2K26 — PS5
- RuneScape: Dragonwilds — PS5
- Ball x Pit — PS5
- Date Everything! — PS5
- Slitterhead — PS5, PS4
- Ninja Gaiden: Ragebound — PS5, PS4
- Dungeons of Hinterberg — PS5, PS4
- Sniper Elite: Resistance — PS5, PS4
Кроме того, подписчики PlayStation Plus Premium получат две игры в разделе Classics Catalog:
- Mega Man X Command Mission — PS5, PS4
- Metro Redux — PS4
Все перечисленные игры станут доступны подписчикам 15 сентября.
Скала и Трипак и так из Эры отношений. Автора в помойку