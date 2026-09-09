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WWE 2K26 12.03.2026
Симулятор, Файтинг, Спорт
5.4 59 оценок

В PlayStation Plus добавят 10 новых игр - включая WWE 2K26

IKarasik IKarasik

Sony раскрыла список игр, которые в сентябре пополнят каталог PlayStation Plus для подписчиков тарифов Extra и Premium.

Главным дополнением месяца станет WWE 2K26 для PS5. В игре доступно более 400 рестлеров, включая The Rock, Triple H, John Cena и Rhea Ripley. Также разработчики добавили легенд эпохи Attitude Era.

Всего 15 сентября в каталог добавят восемь игр:

  • WWE 2K26 — PS5
  • RuneScape: Dragonwilds — PS5
  • Ball x Pit — PS5
  • Date Everything! — PS5
  • Slitterhead — PS5, PS4
  • Ninja Gaiden: Ragebound — PS5, PS4
  • Dungeons of Hinterberg — PS5, PS4
  • Sniper Elite: Resistance — PS5, PS4

Кроме того, подписчики PlayStation Plus Premium получат две игры в разделе Classics Catalog:

  • Mega Man X Command Mission — PS5, PS4
  • Metro Redux — PS4

Все перечисленные игры станут доступны подписчикам 15 сентября.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Главный инженегр

Скала и Трипак и так из Эры отношений. Автора в помойку