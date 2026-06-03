В WWE 2K26 появилась возможность подраться с главой Take-Two

Разработчики WWE 2K26 добавили в игру необычного персонажа — генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника. После выхода последнего обновления руководитель компании стал полноценным играбельным бойцом.

Персонаж получил собственные реплики комментаторов и даже уникальный выход на арену под знаменитую песню Frank Sinatra — My Way. Использовать Зельника можно во всех основных режимах игры, включая самые безумные типы матчей.

При этом разработчики ввели ряд ограничений. Игроки не могут изменять внешний вид Зельника через встроенный редактор персонажей, а его музыкальная тема недоступна для других рестлеров. Впрочем, сообщество уже шутит, что моддеров такие запреты вряд ли остановят.

Неожиданное появление главы Take-Two вызвало недоумение среди фанатов. Многие игроки отмечают, что вместо реальных звёзд рестлинга получили в ростере руководителя издательской компании. В соцсетях и на Reddit пользователи задаются вопросом, почему именно Зельник оказался среди новых персонажей.

Примечательно, что его дебют в WWE 2K26 состоялся вскоре после интервью, в котором он заявил, что серия может стать в два или даже три раза популярнее. По мнению Зельника, для этого разработчикам необходимо продолжать улучшать качество игр и предлагать аудитории новый контент, сохраняя при этом дух франшизы.