В WWE 2K26 вернется давно отсутствовавший редактор формы тела, позволяющий настроить руки, ноги, грудь и даже ягодицы

Студия 2K наконец-то раскрыла подробности режима редактора персонажа Creation Suite в грядущем симуляторе рестлинга WWE 2K26, и главной новостью стало возвращение функции изменения формы тела (Body Morphing), отсутствовавшей в игровой серии с 2015 года (со времен WWE 2K16).

Благодаря тому, что игра выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC, отказавшись от поддержки консолей прошлого поколения, у разработчиков появилось больше возможностей для настройки моделей. Теперь, вместо того чтобы ограничиваться предустановленными типами телосложения, игроки смогут масштабировать отдельные части тела, включая руки, ноги, грудь, живот и даже ягодицы, точно определяя их размер. Это поможет создавать более реалистичных суперзвезд или позволит создавать более преувеличенные и мультяшные образы. Также была улучшена физика волос.

Улучшения коснулись и других аспектов кастомизации. Количество слоев для создания суперзвезд было значительно расширено: теперь игроки получат 40 слоев для головы и тела и по 60 слоев на каждый из костюмов (выход на ринг и торжественный выход). Это позволит энтузиастам создавать более точные копии рестлеров, которых нет в официальном ростере, включая звезд конкурирующего промоушена AEW.

Кроме того, в редакторе персонажа появилась возможность окрашивать прически в два цвета с регулировкой точки перехода. Релиз WWE 2K26 запланирован на 13 марта, а обладатели предзаказов специальных изданий смогут опробовать игру на неделю раньше и первыми оценить, насколько реалистичными получились не только лица, но и фигуры рестлеров.