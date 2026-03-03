WWE 2K26 будет защищена Denuvo - впервые в серии

Издатель 2K Games обновил страницу игры WWE 2K26 в Steam. На неё появилась информация о том, что игра будет защищена Denuvo.

Несмотря на то, что 2K уже давно использует Denuvo, до этого момента серия WWE 2K не была ею защищена - это первый такой случай. Но, возможно, что издатель выбрал не слишком удачный момент, учитывая последние быстрые взломы с помощью гипервизора - есть вероятность, что взломщики специально как можно быстрее взломают игру, дабы показать издателю бесполезность потраченных денег.

Релиз WWE 2K26 состоится 13 марта на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.