WWE 2K26 будет защищена Denuvo - впервые в серии

Издатель 2K Games обновил страницу игры WWE 2K26 в Steam. На неё появилась информация о том, что игра будет защищена Denuvo.
Несмотря на то, что 2K уже давно использует Denuvo, до этого момента серия WWE 2K не была ею защищена - это первый такой случай. Но, возможно, что издатель выбрал не слишком удачный момент, учитывая последние быстрые взломы с помощью гипервизора - есть вероятность, что взломщики специально как можно быстрее взломают игру, дабы показать издателю бесполезность потраченных денег.
Релиз WWE 2K26 состоится 13 марта на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.
2k не в курсе новостей с cs rin..
Вряд ли издателей сейчас беспокоит взлом через гипервизор, так как в инете сейчас много тупых скуфов для которых две команды в терминале сделать это высшая математика
А у других параноя насчёт того, что анб сша их взломают поэтому взлом через гипервизор это не взлом, вот когда рамзес сделает свой портабл с кейлоггером что бы я одну кнопочку нажал и все, вот тогда да безопасно все
самое не понятное - а чё раньше не ставили? щяс дуню раком ставят - а они такие " а довайте поставим"
Я просто похлопаю))
учитывая последние быстрые взломы с помощью гипервизора - есть вероятность, что взломщики специально как можно быстрее взломают игру, дабы показать издателю бесполезность потраченных денег
Вот и главный бомжара🤢
Ох и смешные эти фанатики гипервизора, хочется спросить их же) если так у вас все просто, почему тогда самые самые ранние дисковые версии старфорса, до сих пор рушат систему? И ваш любимый рамзес не сделал их репак?)
Все просто, дерьнува работает по тому же принципу, а ваши любимые репачки старья собраны из версий со стима, в которых старфорса просто нету.
Гипервизор дерьмо и развод, такой же как и anti-starforce) // Денис Иванов
лол щяс дюню раком на поток ставят эти риши поставить - они чемм думают вообще?
А её кто-то хотел ломать?
Бомжи не поиграют...🤣
походу они новости не читают! ну чтож удачи че!
И её так же благополучно обойдут с помощью гипервизора
Кому не плевать на эту серию игр, ну серьезно кто из нас играет?