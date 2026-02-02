WWE 2K26 готовится к рингу: новый трейлер показывает зрелищные схватки и эффектные выходы

Разработчики WWE 2K26 представили свежий трейлер под названием «Шоу начинается!», который демонстрирует знаменитых рестлеров, их яркие выходы на ринг и динамичные, постановочные схватки, полные артистизма. В драках бойцы используют всё, что попадётся под руку — от элементов ринга до случайных мусорных контейнеров, а классические приёмы, вроде прыжка с канатов, сохранены в полной мере.

Фанаты отметили возвращение продвинутой физики холодного оружия и смену комментаторского состава, что должно разнообразить матчевые впечатления. В то же время часть игроков скептически относится к механике, считая, что она почти не меняется уже десять лет.

WWE 2K26 выйдет 13 марта 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Владельцы расширенных изданий смогут начать игру на неделю раньше — с 6 марта. Предзаказ доступен уже сейчас, обещая поклонникам сериала погрузиться в масштабное рестлинг-шоу.