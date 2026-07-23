WWE 2K26, LEGO Batman и Jurassic World Evolution 3 получили свежие обновления гипервизор-обхода Denuvo

Для WWE 2K26, LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight и Jurassic World Evolution 3 вышли обновления способов обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.

Обновления гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлениеми для самих игр. Jurassic World Evolution 3 1.3.6, LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight 1.008 и WWE 2K26 1.14, WWE 2K26 1.14.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.