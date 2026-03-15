WWE 2K26 - лучшая игра серии за годы. Но игроки всё равно бомбардируют её негативом

WWE 2K26 вышла с неожиданно хорошими отзывами критиков - бои на ринге на уровне лучших игр серии, механики улучшены, контент богатый. Казалось бы, победа. Но игроки думают иначе - и причина тому Ringside Pass.

Что такое Ringside Pass и почему он всех бесит

Ringside Pass - это боевой пропуск в духе других современных игр: есть бесплатная дорожка и платная премиум-версия, где нужно сначала заплатить, а потом ещё и гриндить.

Главная претензия: игроки, купившие издание за 100–150 долларов, всё равно вынуждены либо часами гриндить, либо доплачивать за пропуск уровней - чтобы получить доступ к контенту, который они уже оплатили. Фанаты называют это «двойным погружением в карман».

Разработчики убили лазейку - и разозлили людей ещё больше

Игроки быстро нашли способ ускорить прокачку: достаточно было выкрутить силу захватов на максимум и раз за разом побеждать слабейшего бойца ростера - Эрика Бишоффа. Патч 1.04 закрыл эту возможность.

Проблема в том, что пропуск уровней стоит $1,99 за штуку — или $80 за все сразу, поверх уже потраченных денег. Многие восприняли закрытие эксплойта именно как попытку заставить людей платить больше.

Итог: Metacritic 2.1, Steam - «смешанные»

На Steam игра держит 50% положительных отзывов - это худший результат серии со времён катастрофического WWE 2K20. Оценка пользователей на Metacritic — 2.1 из 10.

При этом сама игра по меркам серии неплохая: новые типы матчей, улучшенная физика рэгдолла, система выносливости. Но всё это тонет на фоне агрессивной монетизации сразу в нескольких режимах.

WWE 2K26 — хорошая игра в плохой обёртке. И пока Visual Concepts молчит, игроки голосуют отзывами.