WWE 2K26 объединится со Street Fighter: Скала станет М. Байсоном, а рестлеры получат фирменные суперприёмы

В WWE 2K26 появится необычный кроссовер со Street Fighter: платное дополнение WWE 2K26 X Street Fighter Elite Pack добавит в игру пять рестлеров WWE в образах бойцов культового файтинга Capcom. DLC выйдет 28 октября и будет продаваться отдельно — оно не входит в существующие наборы и премиальные издания игры.

Коллаборация продолжает сотрудничество WWE и Mattel, выпускающей фигурки Elite Collection X Street Fighter с 2025 года. Теперь коллекционные образы перенесут в виртуальный ринг, причём разработчики не ограничатся изменением внешности персонажей.

В состав дополнения войдут пять бойцов: Скала в образе М. Байсона, Рей Мистерио в роли Рю, Бьянка Белэр как Кэмми, Последний воин в облике Бланки и Доминик Мистерио в образе Кена. У каждого появятся собственные вступительная музыка и видеоролик, а также набор приёмов, вдохновлённых Street Fighter.

Среди них заявлены Шинку Хадокен, Психо Крашер, Спиральная стрела, Электрический гром и Шорюкен. Таким образом, рестлеры получат не только узнаваемые костюмы, но и возможность использовать фирменные атаки персонажей файтинга прямо во время поединков.

Дополнение также предложит 15 косметических элементов для редактора персонажей. С их помощью можно будет создавать собственных рестлеров, вдохновлённых героями Street Fighter, включая Рю, Акуму, Вегу, Чунь-Ли и М. Байсона.

Кроссовер объединяет две серии, в которых яркие образы и зрелищные приёмы играют важную роль. Правда, за необычные костюмы и новые возможности придётся доплатить: WWE 2K26 X Street Fighter Elite Pack станет отдельным приобретением.