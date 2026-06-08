WWE зарегистрировала две новые игровые торговые марки

Компания WWE подала заявки на регистрацию двух новых торговых марок, связанных с видеоиграми. Речь идёт о названиях WWE Superstar Scramble и WWE Hard Hitters, которые были зарегистрированы в мае 2026 года.

Согласно документам, обе заявки охватывают широкий спектр игровых продуктов: консольные и компьютерные игры, мобильные проекты, онлайн-игры, программное обеспечение, а также различные игровые носители и интерактивные развлекательные системы.

Пока WWE не делала никаких официальных анонсов, поэтому остаётся неизвестным, связаны ли новые торговые марки с будущими консольными релизами, мобильными играми или какими-либо другими проектами.

Стоит отметить, что ранее в этом году компания уже зарегистрировала несколько игровых торговых марок, что породило слухи о возможном расширении её игрового направления за пределы ежегодной серии симуляторов рестлинга.

На данный момент WWE официально не представила ни одной новой игры, кроме традиционного ежегодного релиза. Однако регистрация WWE Superstar Scramble и WWE Hard Hitters может указывать на подготовку новых проектов, подробности о которых станут известны позднее.