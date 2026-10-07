WWE SmackDown vs. Raw 2011 с Xbox 360 перенесли на ПК и Android - до 4K и 60 FPS

Энтузиаст выпустил нативную PC-версию WWE SmackDown vs. Raw 2011, созданную посредством статической рекомпиляции Xbox 360-версии через ReXGlue. Это не обычный эмулятор: код игры переводится в C++ и собирается как программа для Windows. Порт поддерживает разрешения вплоть до 4K, широкоформатный и, по данным разработчика, сохраняет стабильные 60 FPS даже во время наиболее тяжёлых участков сцен.

Проект получил и множество дополнительных возможностей: пользовательскую музыку и видеоролики для выходов, импорт изображений в Paint Tool, до 10 HD-логотипов на созданного рестлера, управление с клавиатуры и геймпада, а также экспериментальный Vulkan-рендерер. На Steam Deck Windows-версия запускается через Proton примерно при 55–60 FPS.

Отдельно разработчик выпустил полноценную Android-версию с сенсорным управлением и поддержкой геймпадов. На Galaxy Z Fold 7 автор заявляет стабильные 60 FPS. Полноценный релиз v1.0.0 состоялся 30 сентября, а уже 6 октября вышла версия v2.0.4 с дополнительными исправлениями и улучшениями. Для запуска необходимо самостоятельно предоставить игровые данные Xbox 360-версии WWE SmackDown vs. Raw 2011.