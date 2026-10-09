В цифровом магазине Steam вышла демоверсия кооперативного ролевого экшена Wyldheart

Разработчики из компании Wayfinder Studios выпустили ознакомительную версию своего грядущего кооперативного ролевого экшена Wyldheart в цифровом магазине Steam. Выход этой демоверсии позволяет пользователям персональных компьютеров лично оценить ключевые механики игрового процесса задолго до полноценного релиза. Создатели подготовили для игроков самостоятельное обособленное приключение, в рамках которого можно полностью протестировать редактор персонажей и базовую боевую систему.

Главной причиной создания этого проекта послужило желание авторов избавить любителей ролевых игр от необходимости тратить сотни часов на прохождение масштабных многопользовательских проектов. Новинка рассчитана на совместное прохождение в компании от 1 до 4 человек, предлагая максимально комфортные условия для совместных игровых сессий. Разработчики внедрили систему бесшовного подключения, позволяющую друзьям мгновенно присоединяться к чужому миру в любое удобное время и так же легко покидать его без вреда для чужого прогресса.

Игровой процесс полностью исключает необходимость долгого и нудного набора уровней ради того, чтобы догнать остальных участников отряда. Весь заработанный в боях опыт автоматически распределяется поровну между всеми искателями приключений. Если товарищи по команде временно заняты делами в реальном мире, пользователь может продолжить выполнение заданий в одиночку, не прерывая общую историю королевства Кэрвин.

В процессе исследования фэнтезийных просторов игрокам предстоит собирать слухи, разгадывать древние тайны и зачищать заброшенные руины от агрессивных монстров. Проект предлагает приземлённый, но динамичный игровой опыт, где слаженная командная работа позволяет эффективно комбинировать навыки разных классов. Загрузить ознакомительную версию и приступить к спасению сказочного мира можно уже сейчас на официальной странице игры.