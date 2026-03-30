Выходцы из DICE и Mojang анонсировали кооперативный ролевой экшен Wyldheart

Стокгольмская студия Wayfinder Studios, основанная ветеранами индустрии, приложившими руку к созданию крупнейших хитов в DICE и Mojang, представила свой дебютный проект. Ими стал амбициозный кооперативный экшен-RPG под названием Wyldheart, делающий упор на исследование, взаимодействие игроков и уважение к чужому времени.

Дебютный трейлер сразу задает настроение игре закадровым голосом: «Древние легенды рассказывали не об одиноких героях, а о путях, которые проходили друзья». Эти слова сопровождаются кадрами путешествующей партии приключенцев, подчеркивая главную тему проекта — связь между соратниками.

В Wyldheart группам до четырех человек предстоит исследовать бесшовный фэнтезийный мир, сражаться с огромными монстрами и разгадывать тайны давно забытых руин. Судя по видео, боевая система будет весьма динамичной, предлагая комбинации из луков, магии и оружия ближнего боя. Не меньшую опасность, чем противники, будут представлять многочисленные ловушки, расставленные в подземельях.

Главным вызовом для жанра мультиплеерных ролевых игр разработчики называют привязку прогресса к расписанию других людей. Чтобы избежать проблемы, когда вы не можете играть из-за отсутствия друга, Wyldheart предлагает гибкий подход:

Абсолютно свободное подключение к сессиям и легкий выход в любой момент.

Поддержка соло-прохождения для одиночек.

Короткие, сфокусированные квесты, чтобы партия могла завершить этап приключения даже за небольшую игровую сессию.

Игра выйдет на ПК в формате раннего доступа в ближайшее время. На данный момент страница в Steam уже открыта, однако официальной русской локализации в заявленном списке поддерживаемых языков пока нет.