Ветераны Fallout и Obsidian, разрабатывающие RPG Wyrdsong, умерили свои амбиции из-за сокращения штата

Разработчики Wyrdsong, следующей игры от команды бывших ветеранов ролевых игр Bethesda и Obsidian, отказываются от планов на открытый мир из-за сокращений и пересмотра масштаба игры.
Wyrdsong была анонсирована еще в 2022 году как первый проект от Something Wicked Games, новой студии, возглавляемой руководителем Fallout 76 Джеффом Гардинером и ветераном Obsidian Чарльзом Стэплзом. Однако прогресс в Wyrdsong был затруднен из-за того, что команда пыталась найти дополнительную финансовую поддержку.
После первоначальных инвестиций от NetEase финансирование иссякло 12 месяцев назад, что привело к уходу «большинства» команды игры. Теперь, общаясь с PC Gamer, Гардинер рассказал о дальнейших уходах — включая уход соучредителя Стэплза и бывшего ведущего дизайнера квестов Starfield Уилла Шена, который покинул Bethesda, чтобы присоединиться к проекту.
Wyrdsong был переработан в результате этих уходов, чтобы попытаться сделать игру более управляемой для финансирования и завершения.
Гардинер сказал
Мы делали большую RPG с открытым миром. То, как я научился делать их, требует много людей для этого, а это означает много денег, которых не было в индустрии.
Wyrdsong была анонсирована как историческая фэнтезийная игра со сверхъестественными элементами, действие которой происходит в Португалии вокруг формирования ордена тамплиеров. Изначально она задумывалась как игра с открытым миром, но от этого отказались в пользу карты с зонами, которые легче разрабатывать и исследовать. Гардинер рассказал, что также была добавлена система roguelite, которая соответствовала сюжету игры об исследовании того, что происходит после смерти.
На данный момент Гардинер продвигает проект, но признает, что его будущее выглядит «очень сложным».
У нас остался скелет команды, и я продолжаю усердно работать, чтобы попытаться найти дополнительные инвестиции или предложения по изданию игры. Я надеюсь, что когда-нибудь в этом году, но мы просто пытаемся переждать шторм, который, как многие думали, закончится в 2025 году, и я сейчас вообще не вижу этой реальности.
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