Ветераны Fallout и Obsidian, разрабатывающие RPG Wyrdsong, умерили свои амбиции из-за сокращения штата

Разработчики Wyrdsong, следующей игры от команды бывших ветеранов ролевых игр Bethesda и Obsidian, отказываются от планов на открытый мир из-за сокращений и пересмотра масштаба игры.

Wyrdsong была анонсирована еще в 2022 году как первый проект от Something Wicked Games, новой студии, возглавляемой руководителем Fallout 76 Джеффом Гардинером и ветераном Obsidian Чарльзом Стэплзом. Однако прогресс в Wyrdsong был затруднен из-за того, что команда пыталась найти дополнительную финансовую поддержку.

После первоначальных инвестиций от NetEase финансирование иссякло 12 месяцев назад, что привело к уходу «большинства» команды игры. Теперь, общаясь с PC Gamer, Гардинер рассказал о дальнейших уходах — включая уход соучредителя Стэплза и бывшего ведущего дизайнера квестов Starfield Уилла Шена, который покинул Bethesda, чтобы присоединиться к проекту.

Wyrdsong был переработан в результате этих уходов, чтобы попытаться сделать игру более управляемой для финансирования и завершения.

Гардинер сказал

Мы делали большую RPG с открытым миром. То, как я научился делать их, требует много людей для этого, а это означает много денег, которых не было в индустрии.

Wyrdsong была анонсирована как историческая фэнтезийная игра со сверхъестественными элементами, действие которой происходит в Португалии вокруг формирования ордена тамплиеров. Изначально она задумывалась как игра с открытым миром, но от этого отказались в пользу карты с зонами, которые легче разрабатывать и исследовать. Гардинер рассказал, что также была добавлена ​​система roguelite, которая соответствовала сюжету игры об исследовании того, что происходит после смерти.

На данный момент Гардинер продвигает проект, но признает, что его будущее выглядит «очень сложным».

У нас остался скелет команды, и я продолжаю усердно работать, чтобы попытаться найти дополнительные инвестиции или предложения по изданию игры. Я надеюсь, что когда-нибудь в этом году, но мы просто пытаемся переждать шторм, который, как многие думали, закончится в 2025 году, и я сейчас вообще не вижу этой реальности.