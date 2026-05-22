Авторы Wingspan анонсировали Wyrmspan - карточную стратегию по популярной настолке про драконов для ПК

Wyrmspan официально получила цифровую версию для PC. Разработкой занимается студия Monster Couch, ранее выпустившая адаптацию популярной настольной игры Wingspan. Издателем выступает Stonemaier Games. Дата выхода пока не объявлена, но страница игры уже появилась в Steam.

Если Wingspan строилась вокруг коллекционирования птиц, то Wyrmspan переносит знакомую механику в мир драконов. Игрокам предстоит стать дракологами, исследовать пещеры, развивать собственное убежище и привлекать более 180 видов драконов с уникальными способностями.

Судя по описанию, игра сохранит фирменный спокойный темп и систему «построения движка», за которую фанаты полюбили Wingspan. Только теперь вместо уютной орнитологии — драконьи логова, магические пещеры и мощные комбо из существ и карт окружения. Причем разработчики явно не пытаются превратить игру в очередное фэнтези с бесконечными битвами — акцент всё так же делается на стратегии, планировании и постепенном развитии.

Отдельно стоит отметить разнообразие режимов. В Wyrmspan можно будет играть как в одиночку против Automa, так и в локальном или онлайн-мультиплеере. Для цифровых адаптаций настольных игр это особенно важно: многие подобные проекты быстро теряют аудиторию без нормальной сетевой поддержки.

На фоне растущей популярности цифровых настолок Wyrmspan выглядит как вполне логичное продолжение успеха Wingspan. И если Monster Couch сумеет сохранить ту же атмосферу уюта и продуманной стратегии, у игры есть все шансы стать новой любимицей среди поклонников спокойных тактических игр.