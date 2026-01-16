Авторы свободного движка для X-COM теперь рекомендуют использовать OpenXcom Extended

Авторы открытого движка для классической стратегии X-COM: UFO Defense объявили о смене приоритетов в развитии проекта. В официальном блоге сообщается, что отныне версией по умолчанию для всех игроков считается OpenXcom Extended.

Оригинальный билд OpenXcom переведен в режим обслуживания. Ему присвоен статус исторической версии, которая в дальнейшем будет получать исключительно исправления критических ошибок. Разработчики пояснили, что базовый вариант движка уже много лет фактически не развивался, в то время как альтернативная ветка активно обрастала новым функционалом.

Версия OpenXcom Extended разрабатывается энтузиастами Yankes и Meridian с 2014 года. Ключевыми особенностями этого издания являются расширенные возможности для модинга, доработанный пользовательский интерфейс и множество улучшений качества жизни. Ранее новые игроки могли избегать этой версии из-за названия, однако теперь авторы прямо заявили, что именно Extended является последним OpenXcom, который стоит устанавливать.

Сайт проекта и сопутствующая документация будут обновлены в ближайшее время для отражения нового статуса. Для работы движка пользователям по-прежнему необходимы файлы оригинальной игры X-COM или сиквела Terror from the Deep.

OpenXcom - это проект с открытым исходным кодом, призванный осовременить культовую тактику девяностых и ее сиквел Terror from the Deep. Движок выступает в качестве свободной замены оригинальному исполняемому файлу и позволяет комфортно запускать игру на современном оборудовании без помощи эмуляторов. Помимо полной совместимости с актуальными операционными системами, программа устраняет множество старых технических ошибок, добавляет поддержку высоких разрешений и предлагает гибкий инструментарий для моддеров.