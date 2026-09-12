Перенос фильма спас разработчиков X-Men Origins: Wolverine от переработок - у команды оказалось слишком много времени

Разработка X-Men Origins: Wolverine неожиданно прошла без изматывающих переработок — редкость для игровой индустрии конца 2000-х. Причиной стал перенос одноимённого фильма примерно на год, который дал команде Raven Software значительно больше времени на завершение проекта.

Об этом рассказала разработчица Аллисон Сэлмон, работавшая над игрой. По её словам, у команды было «ОЧЕНЬ много времени», а из-за задержки фильма сотрудникам вообще не пришлось переходить в режим авральных переработок.

Запас времени оказался настолько большим, что Сэлмон успела уйти в декрет, вернуться к разработке и всё равно застать период, когда команда могла позволить себе экспериментировать с технологиями. В частности, разработчики пробовали переделать Unreal Engine под отложенный рендеринг, хотя в финальной версии игры эту систему так и не использовали.

Ситуация особенно примечательна на фоне того, насколько сложной была разработка игры на ранних этапах. Продюсер Кит Фуллер ранее рассказывал, что Raven Software приходилось создавать X-Men Origins: Wolverine, пока сценарий фильма ещё продолжал меняться. Перестановки в актёрском составе, костюмах и локациях могли означать для разработчиков недели дополнительной работы над моделями, текстурами, скелетами персонажей и захватом движений.

Однако задержка фильма в итоге сыграла команде на руку. Дополнительное время позволило Raven Software спокойно завершить проект без типичных для крупных игр того периода авралов и переработок.

X-Men Origins: Wolverine вышла в 2009 году одновременно с фильмом и со временем приобрела репутацию одного из наиболее удачных игровых проектов по мотивам кино. Даже спустя годы её нередко вспоминают как редкий пример игры по лицензии, которая оказалась заметно успешнее своего первоисточника.