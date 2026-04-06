X-Men Origins: Wolverine "лучше, чем фильм", - утверждает разработчик, но создание этой игры было мучительным

Экшен X-Men Origins: Wolverine до сих пор считается редким примером удачной игры по мотивам фильма — и, по мнению самих разработчиков, она даже превзошла оригинальную картину "Люди Икс: Начало. Росомаха". Однако путь к этому результату оказался крайне непростым.

Продюсер Кит Фуллер рассказал, что команда Raven Software работала над проектом параллельно со съёмками фильма, когда сценарий ещё неоднократно менялся. По его словам, это было «мучительно»: разработчикам приходилось создавать уровни, персонажей и сцены, не имея окончательного представления о сюжете.

Ситуацию осложняло то, что любые изменения в фильме требовали серьёзной переработки игры. Если в кино можно переснять сцену или сменить костюм, то в игровой индустрии это означало недели работы — от моделирования до анимации и захвата движения. Сам процесс Фуллер сравнил с «постройкой дома на зыбучих песках».

Несмотря на трудности, студии удалось создать динамичный и жестокий экшен, который выгодно выделялся на фоне других киноадаптаций 2000-х, часто критиковавшихся за низкое качество. Более того, игра задала планку для будущих проектов: её влияние можно заметить даже в грядущей Marvel's Wolverine от Insomniac Games.

Спустя годы X-Men Origins: Wolverine остаётся культовым примером того, как даже в сложных условиях можно создать продукт, который переживёт своё кинематографическое основание.