Авторы X4: Foundations приглашают на публичную бету крупного обновления 7.0

Egosoft объявила о запуске публичной бета-версии 7.00 для X4: Foundations, знаменующей собой важную веху в развитии вселенной X. Анонс сопровождается подробным трейлером, демонстрирующим некоторые из новых функций и улучшений, а также футуристическую вселенную, которая ждет как ветеранов, так и новичков игры.
В последнем обновлении грокам предлагается познакомиться с самой комплексной эволюцией игры, которая охватывает контент, механику, удобство использования, доступность и технические возможности. В этой новой главе представлена серия трансформационных обновлений и функций, предназначенных для углубления захватывающего опыта, исследования просторов космоса, участия в динамичных событиях и навигации по сложным экономическим и политическим пейзажам вселенной X4.
Это монументальное обновление 7.00 для X4: Foundations подчеркивает нашу неизменную приверженность эволюции X4, направленную на создание более богатого, захватывающего и доступного опыта, чем когда-либо прежде. В нашей команде царит ощутимое волнение, ведь мы готовимся поделиться с вами обширными улучшениями через нашу публичную бета-версию 7.00.
всебы ничего но в клавишах там запутается можно как и в элитке
проходил и хэ2 и хэ3 но 4-ю два раза пробовал и оба раза удалял. ну как то всё не то уже.