Космический симулятор X4: Foundations получит поддержку кроссплатформенных сохранений

Студия Egosoft официально объявила о подготовке важного технического обновления для X4: Foundations, которое внедрит полноценную поддержку кроссплатформенной синхронизации прогресса через Steam Cloud. Ранее игра использовала разные директории для хранения файлов на Windows и Linux, что делало невозможным автоматический перенос сохранений между этими платформами без ручного вмешательства.

В рамках перехода на новую систему разработчики настоятельно рекомендуют пользователям создать резервные копии своих локальных файлов во избежание потери данных. После выхода патча сохранения обеих версий будут храниться в облаке по единому стандарту. При синхронизации с устройством на базе Linux система будет автоматически транслировать пути к файлам в соответствующий локальный формат. Игрокам на Linux потребуется запустить игру минимум один раз после обновления, чтобы клиент Steam смог корректно выгрузить существующие сохранения в новое облачное расположение.

Данное нововведение является важным шагом для улучшения поддержки портативной консоли Steam Deck. В настоящий момент устройство по умолчанию запускает Windows-версию через слой совместимости, но унификация сохранений позволит в будущем переключить консоль на использование нативной версии для Linux. Внедрение новой системы запланировано на четверг 19 февраля 2026 года.