Обновление механик полета и дипломатии, поддержка DLSS и FSR 3: авторы X4: Foundations поделились планами на 2025 год

Космосим X4: Foundations от Egosoft готовится к масштабным изменениям благодаря новому руководителю по летной механике — Джону Притчетту, бывшему старшему программисту по физике в Star Citizen. Он возглавит команду, которая займется переработкой полетов, улучшением управления и изменением баланса кораблей, чтобы сделать управление более плавным и отзывчивым.

Кроме того, разработчики Egosoft представили дорожную карту развития X4: Foundations, которая включает в себя несколько ключевых обновлений. В ближайшее время будет обновлена механика исследования и дипломатии, добавлены технологии DLSS и FSR 3 для улучшения графики, а также новые звездные кластеры, которые расширят игровой мир. Также в планах два небольших расширения и одно крупное DLC.

X4: Foundations, вышедшая 30 ноября 2018 года, завоевала популярность среди поклонников космических песочниц, предлагая игрокам огромный мир для торговли, управления флотом и исследования.