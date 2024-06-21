X4 Foundations стала больше и лучше с огромным обновлением, которое выходит вместе с новым сюжетным DLC

X4: Foundations — это обширная космическая песочница, которая симулирует тысячи кораблей и станций по всей вселенной. Начав как одинокий летчик-истребитель и управляя своим кораблем на небольших миссиях, она может вырасти в всеобъемлющий симулятор управления, поскольку вы строите целые космические станции, руководите флотами кораблей и расширяете свою межзвездную империю вместе с другими фракциями, пытающимися сделать то же самое.

Обновление X4: Foundations 7.00 уже вышло, и разработчик Egosoft называет его «самой всеобъемлющей эволюцией игры на данный момент». Оно нацелено на дальнейшее углубление «опыта исследования обширных пространств космоса, участия в динамических встречах и навигации по сложным экономикам и политическим ландшафтам вселенной X4».

Корабли игры были серьезно переработаны, новый модуль смотровой площадки позволяет вам наблюдать за своей империей, не вставая с ваших станций, а расширение вселенной включает множество новых секторов и достопримечательностей для исследования. Для каждой из различных фракций есть новые офисы менеджеров, специфичные для рас.

Есть несколько новых кораблей Terraformer, отсылающих к оригинальной игре 1999 года X: Beyond the Frontier. Между тем, корабли Xenon PE и SE в игре были переработаны и теперь будут доступны для посадки и полета. Также появилось новое испытание в конце игры «Экзистенциальный кризис», призванное подтолкнуть опытных игроков к пределу своих возможностей против «фракции, которая не жалеет сил в своей агрессии».

Egosoft также обещает улучшения движка для более плавного и стабильного опыта, улучшения ИИ по всем направлениям, переработанную внешнюю систему камеры и расширенные обучающие материалы, которые помогут новичкам освоить всю глубину систем, предлагаемых в X4.

Однако это еще не все, так как новый DLC X4: Timelines представляет новую сюжетную линию после пограничного торговца Харпера Донела, брошенного в «историю интриг и откровений», которая обещает встряхнуть основы самой вселенной 4X и всех в ней.

Наряду с этой основной сюжетной линией, Timelines также включает ряд новых сценариев и миссий вместе с множеством бонусов, которые можно заработать. Вы даже можете получить в свои руки некоторые переосмысленные версии классических кораблей из истории серии X.