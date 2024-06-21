X4 Foundations стала больше и лучше с огромным обновлением, которое выходит вместе с новым сюжетным DLC

X4: Foundations — это обширная космическая песочница, которая симулирует тысячи кораблей и станций по всей вселенной. Начав как одинокий летчик-истребитель и управляя своим кораблем на небольших миссиях, она может вырасти в всеобъемлющий симулятор управления, поскольку вы строите целые космические станции, руководите флотами кораблей и расширяете свою межзвездную империю вместе с другими фракциями, пытающимися сделать то же самое.
Обновление X4: Foundations 7.00 уже вышло, и разработчик Egosoft называет его «самой всеобъемлющей эволюцией игры на данный момент». Оно нацелено на дальнейшее углубление «опыта исследования обширных пространств космоса, участия в динамических встречах и навигации по сложным экономикам и политическим ландшафтам вселенной X4».
Корабли игры были серьезно переработаны, новый модуль смотровой площадки позволяет вам наблюдать за своей империей, не вставая с ваших станций, а расширение вселенной включает множество новых секторов и достопримечательностей для исследования. Для каждой из различных фракций есть новые офисы менеджеров, специфичные для рас.
Есть несколько новых кораблей Terraformer, отсылающих к оригинальной игре 1999 года X: Beyond the Frontier. Между тем, корабли Xenon PE и SE в игре были переработаны и теперь будут доступны для посадки и полета. Также появилось новое испытание в конце игры «Экзистенциальный кризис», призванное подтолкнуть опытных игроков к пределу своих возможностей против «фракции, которая не жалеет сил в своей агрессии».
Egosoft также обещает улучшения движка для более плавного и стабильного опыта, улучшения ИИ по всем направлениям, переработанную внешнюю систему камеры и расширенные обучающие материалы, которые помогут новичкам освоить всю глубину систем, предлагаемых в X4.
Однако это еще не все, так как новый DLC X4: Timelines представляет новую сюжетную линию после пограничного торговца Харпера Донела, брошенного в «историю интриг и откровений», которая обещает встряхнуть основы самой вселенной 4X и всех в ней.
Наряду с этой основной сюжетной линией, Timelines также включает ряд новых сценариев и миссий вместе с множеством бонусов, которые можно заработать. Вы даже можете получить в свои руки некоторые переосмысленные версии классических кораблей из истории серии X.
если они исправили управление то можно дать шанс
Новая сюжетака=)
Кооп в игре появился?
Лучше бы сохранения сделали нормальными // Александр Ивженко
Х3 это была последняя игра в которую я завис по уши! И даже танцы голых баб вокруг стола меня не забавляли! Потом вышел Х4 и пипи упал! Теперь меня и эта шняга не забавляет! :))))))) Может старый стал!? :))) Я очень и очень люблю сериал ВАВИЛОН 5, но пока ни кто и близко не приблизился к этому гениальному творению! Очень надеялся на Starfield , но получили полнейший обсерон! :))) ЖАЛЬ тяга к звёздам пропадает! :)))
X3 и в моём сердце засел, хоть 4 и больше, графонистей, больше возможностей, но что-то в Х3 так и не переплюнул, не знаю почему.
Такая же ситуация. Начинал еще с X2 в далеком 2003, но любимая часть все-таки Х3.
Кричали девочки "Ура" и в воздух чепчики бросали.