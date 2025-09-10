X4: Foundations выходит на новый уровень - обновление "Дипломатия" и DLC "Пакет Посланник" уже доступны

Студия Egosoft представила масштабное обновление 8.00 для X4: Foundations под названием «Дипломатия», а вместе с ним и свежий платный контент — DLC «Пакет Посланник». Это событие меняет саму структуру космической песочницы, добавляя новые механики, корабли и возможности для стратегических игроков.

Ключевая особенность апдейта — система дипломатии, впервые позволяющая напрямую влиять на отношения фракций. Теперь игроки смогут не только строить станции и управлять экономикой, но и участвовать в политике галактики. В штабе появляется Комната посольства, где за круглым столом собираются представители фракций. Здесь ведутся переговоры, заключаются союзы и инициируются конфликты. Для выполнения миссий доступны агенты — новый класс NPC, специализирующихся на переговорах, шпионаже и скрытых операциях. С ростом их опыта открываются более рискованные и прибыльные задания: от кражи чертежей до дипломатического вмешательства в чужие войны.

Особое внимание стоит уделить механике межфракционных событий. Торговые споры, территориальные претензии или кибератаки теперь разворачиваются динамически, а игрок может повлиять на исход или просто наблюдать, как меняется карта галактики.

Вместе с обновлением Egosoft выпустила дополнение добавившее два уникальных корабля: фрегат «Посланник» и более манёвренный его вариант — «Сайфер». «Посланник» — это не просто транспорт. Это стелс-корабль класса М с полноценным интерьером, стелс-режимом и протоколами камуфляжа, позволяющими маскироваться под другие фракции. Он идеально подходит для тайных миссий и разведки в тылу врага. «Сайфер» же рассчитан на скорость и маневренность, предлагая гибкие варианты ведения боя и шпионажа. DLC открывает новый сектор для исследования, сюжетную цепочку, уникальные музыкальные композиции и даже отдельное начало кампании, связанное с «Посланником».

Помимо дипломатии и DLC, обновление 8.00 принесло сотни улучшений: расширенные возможности интерфейса, оптимизацию автопилота и боевой логики, новые визуальные эффекты и поддержку DLSS. Для удобства игроков выпущены и два набора со скидкой: «Набор Посланник» (DLC + саундтрек) и «Набор кораблей», куда входят «Посланник» и «Гиперион».

Обновление «Дипломатия» и «Пакет Посланник» делают X4: Foundations еще более масштабной и динамичной вселенной. Теперь игроки могут не только управлять экономикой и флотами, но и вершить судьбы целых цивилизаций, действуя из тени или на виду у всех.