Анонсирована XOut: Resurfaced, обновлённая версия шут-эм-апа, для PS5, Xbox Series, Switch и ПК

ININ Games анонсировала XOut: Resurfaced, возрождение сайд-скроллингового шут-эм-апа, разработанного Rainbow Arts, для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК (Steam, GOG). Он выйдет этой зимой.

Rainbow Arts, один из ведущих разработчиков игр 80-х годов, изначально разработал и выпустил X-Out для домашних компьютеров в 1990 году. В то время как большинство шутеров того времени были в воздухе или в космосе, X-Out отправляется глубоко под воду. Теперь, 35 лет спустя, X-Out возвращается для нового поколения игроков, предлагая улучшенную графику, обновленный игровой процесс и еще более захватывающие новые функции.