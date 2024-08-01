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X-Out: Resurfaced 2024 г.
Экшен, Аркада
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Анонсирована XOut: Resurfaced, обновлённая версия шут-эм-апа, для PS5, Xbox Series, Switch и ПК

monk70
Новости

ININ Games анонсировала XOut: Resurfaced, возрождение сайд-скроллингового шут-эм-апа, разработанного Rainbow Arts, для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК (Steam, GOG). Он выйдет этой зимой.

Rainbow Arts, один из ведущих разработчиков игр 80-х годов, изначально разработал и выпустил X-Out для домашних компьютеров в 1990 году. В то время как большинство шутеров того времени были в воздухе или в космосе, X-Out отправляется глубоко под воду. Теперь, 35 лет спустя, X-Out возвращается для нового поколения игроков, предлагая улучшенную графику, обновленный игровой процесс и еще более захватывающие новые функции.

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X-Out: Resurfaced
2024 г.
Комментарии: 2
Ваш комментарий
sergeu78

какой-то lifeforce с nes или zybex с атари 800

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shingo-bear

Это очень похоже на "Zero wing, over horizon, biohazard battle.". Выглядит великолепно.

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